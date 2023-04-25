Сильнейшая за последние годы магнитная буря закончилась сегодня

21:59, 25 апреля 2023, ПАИ

Одна из самых сильных и продолжительных магнитных бурь за последние годы на Земле прекратилась во второй половине дня 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ), в настоящее время степень возмущения магнитного поля Земли, уровень опасности от потока энергичных протонов солнечных вспышек и влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находятся на уровне «штиль».

Начало магнитной бури было зафиксировано во второй половине суток 23 апреля 2023 года наземными магнитными станциями Росгидромета, спутниковой группировкой ГГКС «Электро» и высокоэллиптическим гидрометеорологическим КА «Арктика-М» ь 1. 24 апреля мощность бури выросла до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Согласно информации ИПГ, причинами бури стали, прежде всего мощнейшая вспышка класса M1.7/2N на Солнце 22 апреля с выбросом корональной массы в сторону Земли и распад солнечного волокна, зарегистрированный 21 апреля во время вспышки, также сопровождавшийся выбросом корональной массы в сторону Земли со скоростью 1 100 километров в секунду.

Магнитные бури уровня G4 могут сопровождаться серьёзными помехами в связи на Земле, а также нарушениями спутниковой и радиочастотной навигации. При этом полярные сияния, вызванные такой сильной вспышкой на Солнце, могут фиксироваться даже в тропиках. В то же время биологическая опасность в таких случаях отсутствует.