Расписание автобуса №16 изменится в Пскове

16:15, 26 апреля 2023, ПАИ

Расписание и схема движения автобуса маршрута №16 «Снятная Гора - Вокзал» изменятся в Пскове со 2 мая. Об этом ПАИ сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

При движении от Снятной Горы и от вокзала автобус будет заезжать на улицу Кузбасской Дивизии с остановками «улица Владимирская», «Крестки», «Крестки-2», «Восточный проезд» и на остановку «Онкодиспансер».

Измененное расписание опубликовано на сайте предприятия.

Ранее сообщалось, что схема движения автобусов изменится в Пскове 3-9 мая. Также общественный транспорт будет ездить по изменённым маршрутам из-за ремонта Троицкого моста.