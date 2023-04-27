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Общество

Более 3000 человек хотят привлечь к работе в псковских детских лагерях

Более трех тысяч человек хотят привлечь к работе в оздоровительных лагерях Псковской области. Две тысячи сотрудников готовят для загородных лагерей. Об этом рассказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

«Мы уже готовим вожатых на базе нашего университета и Опочецкого педагогического колледжа», - уточнил он.  

Андрей Ермаков добавил, что штатных работников летних лагерей в регионе нет.  «Эти люди трудятся в течение календарного времени. Мы справимся, все лагеря будут обеспечены достаточным количеством специалистов», - подчеркнул Андрей Ермаков.

Ранее сообщалось, что этим летом в псковских лагерях отдохнут более 15 тысяч детей.

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