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Спорт

Еще два пилота подали заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Пилоты Вячеслав Ананских из Санкт-Петербурга и великолучанка Екатерина Ларикова подали заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей. Мероприятие пройдет с 11 по 17 июня в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News.

В рамках встречи пройдет 28-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. С программой меропрития можно ознакомиться здесь.

Фото: Luki-News

Отметим, что организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, руководство города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. 

Напомним, что генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».

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