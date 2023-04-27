Несколько вариантов увековечения памяти героев рассмотрит Псковская область

19:32, 27 апреля 2023, ПАИ

Полк 76-й дивизии ВДВ передал просьбу увековечить память павших героев специальной военной операции. Об этом сообщает Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Будет парк Героев, мне показывали проект. Вариантов несколько: новые улицы, которые открываются. Будем выпускать учебники. Идём по программе минимум. Если человек учился в этой школе, на ней должны появляться таблички. Также рассматриваем варианты с бюстами героев. Это важные вещи», — прокомментировал губернатор.

Отметим, что губернатор Псковской области в очередной раз посетил зону СВО и напомнил военнослужащим о возможной помощи их жёнам.