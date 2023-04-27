Водитель снегоуборщика простил налетевшего на него мужчину

19:43, 27 апреля 2023, ПАИ

Участники резонансного происшествия в Псковском районе примирились в суде, сообщает телеграм-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области».

Мировым судьёй судебного участка № 24 Псковского района рассмотрено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Суд установил, что 10 января 2023 года около 13 ч 30 мин., находясь возле дома № 3а на ул. Владимирской в дер. Родина Псковского района, подсудимый увидел незнакомого мужчину, который осуществлял на тракторе уборку снега. Подсудимый подошёл к нему и беспричинно, грубо нарушая общественный порядок, нанёс последнему удары кулаками в область головы, причинив тем самым телесные повреждения, которые повлекли лёгкий вред здоровью.

На судебном заседании от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении производства по делу в связи с примирением. Водитель снегоуборщика пояснил, что подсудимый извинился перед ним, извинения им приняты, он его простил, претензий материального и морального характера не имеет.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, на судебном заседании неоднократно принёс извинения потерпевшему.

Защитники поддержали заявленное ходатайство, государственный обвинитель полагал возможным прекратить уголовное дело.

Суд уголовное дело прекратил в связи с примирением сторон. Постановление суда в законную силу не вступило.

Напомним, в ГИБДД прокомментировали инцидент с пострадавшим трактористом в Родине.