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Происшествия

В ГИБДД прокомментировали инцидент с пострадавшим трактористом в Родине

Инцидент, в котором пострадал сотрудник управляющей компании, прокомментировал с точки зрения правил дорожного движения начальник ОГИБДД ОМВД по Псковскому району Владислав Пономарев в беседе с корреспондентом ПАИ.  

Скриншот из видео в группе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская»

Ранее сообщалось, что материалы проверки находятся на рассмотрении в Госавтоинспекции.  

«Как вы знаете по уже поступившей информации, водитель двигался по встречной полосе на дороге с односторонним движением. Мы должны эту информацию проверить. Поэтому в рамках поступившей информации мы возбудили производство по части 3 статьи 12.16 (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением), будем проводить оперативное расследование, в ходе которого появятся какое-то видео или свидетели. На данный момент пока ничего нет. Свидетель, который снимала это все на телефон, к сожалению, самое начало конфликта не видела, увидела машину, уже стоящую на полосе с односторонним движением, но не видела, что она двигалась», - пояснил Владислав Пономарев.

Он подчеркнул, что если факт нарушения будет установлен, то суд привлечет гражданина к ответственности за данное правонарушение. В этом случае предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. 

Ранее сообщалось, что полиция ищет очевидцев происшествия в микрорайоне Родина.

Напомним, что 10 января автомобилист избил сотрудника управляющей компании в микрорайоне Родина. Подробности конфликта рассказал руководитель УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Позже по инициативе прокуратуры Псковской области было возбуждено уголовное дело.

Подробный материал об этом инциденте «Все за одного: за избитого автохамом снегоуборщика вступился весь Псков» читайте на сайте «АиФ-Псков».

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