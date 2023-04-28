Псковские десантники спасли черепаху в зоне СВО

10:24, 28 апреля 2023, ПАИ

Псковские десантники спасли черепаху в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале «Енот из Херсона».

«Мои братья, псковские десантники, сегодня на Луганщине не смогли проехать мимо идущей по дороге болотной черепахи и подкинули её до ближайшего водоёма. Своих не бросаем!» - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что псковские десантники уничтожили в ходе СВО артиллерийскую установку, а до этого они взяли в плен неонациста.