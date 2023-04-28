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Общество

Борис Елкин пригласил псковичей на фестиваль «Небо зовёт!»

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин пригласил жителей и гостей города на астрономический фестиваль «Небо зовет!», который пройдет на берегу Псковы 29 апреля.

«Что такое телескоп и научная астрофотография, как выглядит солнечное затмение или полярное сияние, – все это можно узнать на астрономическом фестивале «Небо зовет!» - написал Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В эту субботу, 29 апреля, на берегу реки Псковы у Кузнецкого моста ждут всех, кто увлекается астрономией. Гости фестиваля смогут понаблюдать за небесными светилами в телескоп, посмотреть астрофотографии, послушать лекторов из Пскова и Санкт-Петербурга и просто интересно провести выходной.

Начало в 14:00. Завершится мероприятие ночью.

Напомним, что в прошлом году фестиваль посетило около 2000 человек.

Астрофестиваль проводят Псковский планетарий, центр «Юный техник» и клуб «АстроПсков» в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!» при поддержке Фонда президентских грантов.

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