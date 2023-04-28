Ремонтные работы стартовали на трассе Остров – Новоржев

17:32, 28 апреля 2023, ПАИ

Более 4,7 км трассы Остров – Новоржев приводят в порядок в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Три участка находятся между городом Островом и населенными пунктами Городище, Шмойлы, Влазово – это:

- от нулевого километра до второго километра 300 метров,

- от третьего километра 957 метров до пятого километра 140 метров;

- 11 километр 890 метр до 13 километра 155 метров.

Ремонтными работами занимается ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Стоимость ремонта 98 миллионов рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы: произведен ремонт водопропускных труб, специалисты приступили к фрезерованию изношенного дорожного покрытия. Впереди работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части, пересечений, примыканий и съездов, восстановление укрепленной части обочин и виражей, укрепление обочин и ремонт автобусных остановок. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка, а также установлены дорожные знаки.

Срок исполнения контракта – август 2023 года. Дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

Ранее сообщалось, что дорожные работы в рамках нацпроекта стартовали в Псковской области. Объем дорожного фонда Псковской области превысил 12 млрд рублей. Более 1 млрд рублей направят на ремонт дорог Пскова.