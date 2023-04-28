ВИДЕО Михаил Ведерников принял участие в субботнике в Корытовском лесу

18:16, 28 апреля 2023, ПАИ

Участие в большом субботнике принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

На уборку территории вышли представители общественных организаций, компаний, правительства региона, Псковского областного Собрания депутатов и молодежного парламента, администрации Пскова.

На месте проведения субботника организована волейбольная площадка и мастер-классы для детей. Для всех участников предусмотрено чаепитие после завершения работ.

Ранее сообщалось, что около 700 человек приняли участие в субботнике в Корытовском лесу, который проводится инициативе главы региона.