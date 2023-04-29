Порядка 15 млн рублей направят на приведение в порядок воинских захоронений в Псковской области

10:47, 29 апреля 2023, ПАИ

Порядка 15 миллионов рублей предусмотрено в Псковской области на приведение в порядок воинских захоронений. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оргкомитета «Победа». Видео совещания глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

«Важной частью подготовки к празднику 9 Мая является приведение в порядок воинских захоронений. В прошло году в рамках федеральной программы на эти цели мы получили 13,5 миллионов рублей. Это позволило отремонтировать 37 захоронений, установить 20 мемориальных знаков и увековечить память 100 героев», - сказал губернатор.

По его словам, в этом году федеральное финансирование на эти цели составит чуть более 9 миллионов рублей. «Но к этому в рамках региональной программы мы дополнительно предусмотрели ещё 6 миллионов рублей», - уточнил Михаил Ведерников.

Он также обратился к главам муниципалитетов и призвал уделить должное внимание сохранению исторического вида мемориалов. «Если архитектором было задумано однотонное исполнение памятника, не нужно его раскрашивать в разные цвета. Давайте придерживаться того видения, которое было предложено автором композиции, и к которому привыкли местные жители», - сказал Михаил Ведерников.

Также в этом году, как и всегда, будут осуществляться меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. «В этой части у нас никаких проблем нет. Мы не первый год планово, системно работаем и выполняем все принятые на себя обязательства», - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» в Псковской области пройдёт в онлайн-формате. Также в этом году в регионе отменили проведение парада Победы.