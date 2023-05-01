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Праздничный благотворительный концерт состоялся в Доме профсоюзов в Пскове

Благотворительным концертом продолжили празднование Первомая профсоюзы Псковской области. На сцене Большого зала Дома профсоюзов в Пскове выступили творческий коллектив песни и танца «Рубеж» УМВД России по Псковской области, певица Ольга Гуслинская. В ходе мероприятия был объявлен сбор средств в помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Зрителей приветствовал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Он отметил, что сегодня по всей стране профсоюзы в единстве с жителями всех регионов отмечают Первомай.

«Сегодня солидаризация состоялась не только с трудовыми коллективами Псковской области, не только с нашими региональными профсоюзами, она состоялась по всей стране. Я уже общался со своими коллегами с Урала и Дальнего Востока, из городов Северо-Западного и Центрального округов страны, сегодня все вместе профсоюзы и жители всех регионов отмечают Первомай под профсоюзным лозунгом «Солидарность трудящихся — единство страны». Особенно сегодня нам нужно быть вместе ради общего дела, ради великой победы», — подчеркнул Игорь Иванов. Он также добавил, что в праздничный день важны не только положительные весенние эмоции, но и реальные дела, направленные в помощь бойцам в зоне СВО, и каждый зритель концерта может оказать посильную помощь участникам спецоперации.

С праздником гостей мероприятия также поздравила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова: «России всегда была присуща жертвенность, посмотрите историю нашего государства: то мы спасаем болгар от турецкого нашествия, то мы останавливаем Наполеона, то мы встаём стеной во время страшного нашествия нацизма. Конечно, очень хочется светлого неба, счастья, радостной и беспечальной жизни нашим детям. Но мы должны осознавать, что Россия, такая огромная, самодостаточная, сильная и независимая страна, всегда будет вызывать раздражение, всегда будет вызывать зависть, и мы должны быть к этому готовы. И нам очень важно, чтобы это чувство ответственности было в наших детях».

Ранее сообщалось, что сегодня в честь Праздника Весны и Труда в Пскове состоялся онлайн-митинг псковских профсоюзов, патриотический автопробег, с 10:00 до 15:00 по маршруту № 17 курсировал бесплатный автобус, где пассажиры могли получить правовую помощь по трудовым вопросам от юристов Псковского облсовпрофа.  

 

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