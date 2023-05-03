Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Управление культуры представит плотный график концертов в День Победы

В этом году традиционного парада в Пскове ожидать не стоит. О том, какие мероприятия пройдут в один из главных праздников в году, рассказал начальник управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев в эфире радиостанции «7 НЕБО».

В городском культурном центре и в Доме офицеров будет представлено множество концертов. Начало представлений в 12:00, они будут продолжаться с временными промежуткам, чтобы каждый гость смог добраться из одного центра в другой.

На каждое мероприятие с сегодняшего дня можно получить отдельное приглашение в кассах учреждений в городе Пскове. Концертная программа будет плотной, заявляет начальник управления культуры.

Формат номеров содержит различные хореографические, вокальные выступления. «Участие в них примут заслуженные артисты России и коллективы, все псковские звёзды», — отметил Дмитрий Яковлев.

Также планируются выступление молодых артистов. «Дети покажут свои лучшие номера», — поделился начальник управления.

В сквере Искусств на Четырёх углах начиная с завтрашнего дня будет представлена уличная программа, но всех гостей ожидают досмотровые мероприятия в целях безопасности.

ПАИ ранее писало, что «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в онлайн-формате, а традиционный парад будет отменён. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 мая 2023

В Печорах ликвидируют аварию на водопроводе
03 мая 2023

Студенты художественных специальностей колледжа посетили Санкт-Петербург
03 мая 2023

В редакции газеты Новосокольнического района зацвёл кактус

03 мая 2023

Управление культуры представит плотный график концертов в День Победы

03 мая 2023

Пушкиногорская санаторная школа-интернат объединила ребят из интернатных учреждений
03 мая 2023

Заболеваемость коронавирусом растёт в Псковской области
03 мая 2023

Акция «Окна Победы» стартовала в Великих Луках
03 мая 2023

Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...