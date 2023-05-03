Управление культуры представит плотный график концертов в День Победы

19:03, 03 мая 2023, ПАИ

В этом году традиционного парада в Пскове ожидать не стоит. О том, какие мероприятия пройдут в один из главных праздников в году, рассказал начальник управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев в эфире радиостанции «7 НЕБО».

В городском культурном центре и в Доме офицеров будет представлено множество концертов. Начало представлений в 12:00, они будут продолжаться с временными промежуткам, чтобы каждый гость смог добраться из одного центра в другой.

На каждое мероприятие с сегодняшего дня можно получить отдельное приглашение в кассах учреждений в городе Пскове. Концертная программа будет плотной, заявляет начальник управления культуры.

Формат номеров содержит различные хореографические, вокальные выступления. «Участие в них примут заслуженные артисты России и коллективы, все псковские звёзды», — отметил Дмитрий Яковлев.

Также планируются выступление молодых артистов. «Дети покажут свои лучшие номера», — поделился начальник управления.

В сквере Искусств на Четырёх углах начиная с завтрашнего дня будет представлена уличная программа, но всех гостей ожидают досмотровые мероприятия в целях безопасности.

ПАИ ранее писало, что «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в онлайн-формате, а традиционный парад будет отменён.