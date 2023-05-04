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Общество

Псковские росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный автополк»

В преддверии Дня Победы личный состав Управления Росгвардии по Псковской области присоединился к всероссийской акции «Бессмертный автополк», которая стала альтернативой традиционному шествию с портретами фронтовиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления. 

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Так, в рамках акции сотрудники вневедомственной охраны перед выходом на маршруты патрулирования размещают на служебных автомобилях фотографии своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

В управлении подчеркнули, что таким образом росгвардейцы отдают дань уважения поколению победителей, которое в жесточайшей битве с фашизмом отстояло свободу и независимость Родины. 

Ранее сообщалось, что в 2023 году традиционное очное шествие Бессмертного полка не состоится, его проведение выйдет за пределы привычного формата. В Псковской области «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.

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