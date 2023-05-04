Псковские росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный автополк»

13:24, 04 мая 2023, ПАИ

В преддверии Дня Победы личный состав Управления Росгвардии по Псковской области присоединился к всероссийской акции «Бессмертный автополк», которая стала альтернативой традиционному шествию с портретами фронтовиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.

Так, в рамках акции сотрудники вневедомственной охраны перед выходом на маршруты патрулирования размещают на служебных автомобилях фотографии своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В управлении подчеркнули, что таким образом росгвардейцы отдают дань уважения поколению победителей, которое в жесточайшей битве с фашизмом отстояло свободу и независимость Родины.

Ранее сообщалось, что в 2023 году традиционное очное шествие Бессмертного полка не состоится, его проведение выйдет за пределы привычного формата. В Псковской области «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.