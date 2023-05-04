Водоснабжение в Печорах полностью восстановлено

18:35, 04 мая 2023, ПАИ

4 мая завершились работы по ликвидации аварии в водопроводных сетях Печор. В частности, на улице Индустриальной заменён участок длиной 3,37 метра. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

«Дело в том, что прорыв в сети произошёл из-за износа трубы. И для её замены потребовался проведение целый комплекс мер, в том числе, приобретение специальных муфт. Работы завершены. Подвоз воды осуществлялся непрерывно. И благодарим жителей многоквартирных домов, которые с пониманием отнеслись к возникшей проблеме и терпеливо ждали окончания работ. Подача воды в квартиры восстановлена. Если есть проблемы, то жильцам лучше прояснить ситуацию в своих управляющих компаниях» - рассказали на муниципальном предприятии «Печорские тепловые сети».

К вопросу об износе трубы добавим, что повреждённому участку было более 45 лет. И всё имеет предел использования. На этой трубе уже почти не было «живого» места от хомутов, в местах стыках с которыми от времени образовались дыры. Отметим, что сотрудники «Теплосетей» почти двое суток устраняли крупные прорывы.