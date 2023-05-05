Бешеная лиса напала на мужчину в Новосокольническом районе

13:27, 05 мая 2023, ПАИ

Бешеная лиса напала на жителя Новосокольнического района. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Известно, что лиса пробралась на частный участок к мужчине и пыталась унести кур. При попытке их отстоять он был укушен диким животным.

Позже выяснилось, что лиса, пробравшаяся на частный участок, заражена бешенством. В связи с этим был введен карантин на территории Новосокольнического района.

Сейчас пострадавший мужчина должен пройти курс профилактических прививок. Количество необходимых уколов в настоящее время уменьшили с 40 до шести. Связано это с повышением концентрации действующего вещества в вакцине.