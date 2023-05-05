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Общество

Псковичей призвали привить домашних животных от бешенства

Привить домашних животных от бешенства призвала жителей Псковской области председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Бешенство - это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом, поражающим центральную нервную систему. Отсюда можно сделать вывод, что болезнь практически в 100% слушаев заканчивается летальным исходом. Сейчас начался сезон выезда на дачу, и псковичи стали вывозить питомцев на дачные участки, что несет риски заражения непривитых животных», - сказала Вера Баданина.

Также она предупредила, что Псковская область - неблагополучный регион по бешенству. Каждый год растет количество зараженных животных. В этом году уже зарегистрировано 6 случаев бешенства, среди заболевших животных - две лисы, бобер, енот, собака и кот.

Ранее сообщалось, что в Новосокольническом районе введен карантин по бешенству. Там была обнаружена бешеная лиса, которая напала на мужчину.

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Бешеная лиса напала на мужчину в Новосокольническом районе


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