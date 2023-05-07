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Культура

Музей говорящих экспонатов можно будет посетить завтра в Пскове

Музей говорящих экспонатов можно будет посетить 8 мая в Пскове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Изборский музей-заповедник

Он напомнил, что в связи с Днём Победы в Пскове пройдёт ряд тематических мероприятий. Так, 8 мая в сквере имени 60-летия Великого Октября будут работать интерактивные площадка «Музей говорящих экспонатов», площадка центра «Патриот» и выставка оружия из фонда Военно-исторического музея Острова.

На следующий день, 9 мая, в Великих Луках пройдёт конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров: во имя Победы!». В финале состоится массовое исполнение песни «День Победы». Кроме того, в Краеведческом музее Великих Лук откроется выставка «Традиция подвига. Герои среди нас».

Также он сообщил, что весь май в Военно-историческом музее-заповеднике г. Острова будет работать выставка наград «Посвящается ветеранам». Кроме того, псковичи и гости региона могут посетить выставку «Победители» в музее-заповеднике «Изборск». 

Ранее сообщалось, что в Псковской области в этом году не будут проводить парад Победы. Также псковичам рассказали об альтернативных форматах акции «Бессмертный полк».

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