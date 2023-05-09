Борис Елкин: День Победы близок каждой семье

13:31, 09 мая 2023, ПАИ

С Днём Победы поздравил жителей региона глава города Пскова Борис Елкин. Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале.

«Город воинской славы Псков отмечает 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы близок каждой семье. Сегодня мы вспоминаем тех, кто выстрадал и заслужил эту Великую Победу. Кто подарил нам жизнь, пожертвовав своей. Кто вынес тяготы войны и навсегда остался верен своей Родине. Мы гордимся поколением Победителей и бережно храним о них память!» - написал Борис Елкин.

Он отметил, что и сегодня Россия проходит через большие испытания. «Душой мы с теми, кто сейчас сражается на южных рубежах нашей страны. Вечная слава Победителям! С Днем Победы!» - заключил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что торжественный митинг в честь Дня Победы прошёл в Пскове, а также Парад Победы провели в Псковской 76-й дивизии ВДВ.