Отопление отключат в Пушкиногорском районе сегодня
Отопительный сезон завершится на территории Пушкиногорского района сегодня, 11 мая. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».
Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте администрации муниципалитета.
Ранее сообщалось, что отопление отключили в Пскове 10 мая. Когда отопительный сезон завершился в других районах Псковской области, можно посмотреть по ссылке.
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11 мая 2023
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