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Общество

Оштрафованы не обеспечивающие псковские деревни качественной водой предприятия

Организации и предприятия, по вине которых жители Писковичей и Родины испытывали сложности с водоснабжением, получили предупреждения и выплатят штрафы, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

По поручению главы региона комитет по региональному контролю и надзору Псковской области завершил проведение проверок по фактам отключения холодного водоснабжения в Писковичах и качества горячей воды в Родине. В отношении виновных лиц были возбуждены и рассмотрены дела об административных правонарушениях.

ООО «Псковские коллекторные сети» и МП Псковского района «Коммунальные услуги» выплатят штрафы. Также выписано предупреждение директору управляющей компании «Родина» и предупреждение управляющей компании «Жилсервис».

«Результаты проверок направлены в прокуратуру Псковской области для принятия мер прокурорского реагирования», — отметил Михаил Ведерников.

Ранее ПАИ писало, что в деревне Родина у людей в квартирах горячая вода идёт с запахом керосина.

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