Два парка отреставрируют в Пушкинских Горах

10:01, 12 мая 2023, ПАИ

Ремонтные и реставрационные работы планируют провести на территории двух музейных парковых ансамблей в Пушкиногорском районе. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо будет до 31 октября отреставрировать усадьбу Осиповых-Вульф и усадьбу Ганнибалов. В Тригорском подрядчик очистит и обустроит парковые дорожки, расчистит густо заросшие парковые площади от леса, выкорчует пни и посеет газон. Практически аналогичные работы проведут и в Петровском.

Заказчиком работ выступает Пушкинский заповедник. Финансирование работ будет осуществляться из бюджета учреждения. Начальная цена контракта - 16 млн рублей. Целью работ является сохранение объектов культурного наследия федерального значения.

Ранее сообщалось, что до ноября будут проведены ремонтные и реставрационные работы на объекте культурного наследия «Усадьба Ганнибалов». Также будет отремонтирована беседка на территории усадьбы. Эти работы вошли в план мероприятий к юбилею А. С. Пушкина, который своим распоряжением утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.