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Общество

Александр Котов оценил результаты реализации нацпроектов в Островском районе

Строительную площадку центра культурного развития на площади Клавы Назаровой, где завершился масштабный ремонт, и в военном городке Острове-3, который ожидает реконструкция коммунальных сетей, посетили председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Александр Котов назвал примером настоящей серьёзной командной работы результат реализации нацпроектов в муниципалитетах, в частности в Островском районе.

«Губернатор у нас хороший организатор, который успешно использует все возможные инструменты для привлечения средств: нацпроекты, федеральные программы. Михаил Юрьевич таким образом выстроил работу с профильными министерствами, что после своевременной подачи заявки мы получаем эти федеральные средства и можем их эффективно использовать. В команде каждый занимается своим делом: губернатор обеспечивает саму возможность получения финансирования, органы МСУ оформляют заявки, документацию, готовят проект, а депутаты всех уровней – и региональные, и местные – выступают в роли связующего звена между людьми, которым тоже интересно, что происходит у них на территории, и органами исполнительной власти», – отметил глава регионального парламента.

Задача депутатов на местах, по мнению председателя областного Собрания, заключается в том, чтобы работы были выполнены качественно и в срок, а деньги, с большим трудом привлечённые в регион, потрачены эффективно и с результатом.

«Подчеркну: возможности команды, когда каждый занимается своим делом, мы, на мой взгляд, используем очень эффективно», – добавил Александр Котов.

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