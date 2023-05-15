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Общество

Количество природных пожаров уменьшилось в Псковской области

Тенденция к уменьшению количества ландшафтных пожаров наблюдается в Псковской области. Об этом сообщил начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Фото: Николай Бесклёвный.

По его словам, в этом сезоне в регионе произошло 269 природных пожаров (в прошлом - 350). В результате выгорело уже 170 гектаров (в прошлом году - более 350 гектаров). Владислав Соболев также отметил, что псковичи стали более ответственными и дисциплинированными. Повлияло и значительное увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности», - отметил он. 

Он напомнил, что 11 мая губернатор Псковской области подписал указ об установлении в Псковской области особого противопожарного режима с 12 по 21 мая. По словам Владислава Соболева, одно из основных требований - запрет на посещения лесов в нескольких районах Псковской области. Также есть запрет на разведение открытого огня на землях общего пользования и на землях у лесов.

«Даже на даче нельзя в связи с этим жарить мясо, поэтому шашлыки лучше устроить в кафе», - подчеркнул эксперт.

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