Чаще всего траву жгут псковичи старше 50 лет – МЧС

12:57, 15 мая 2023, ПАИ

В 95 % случаев траву и растительность жгут люди старше 50 лет. Об этом сообщил начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в эфире программы «Псковский телеграм Online».

По его словам, в этом году уже произошло 28 лесных пожаров (в прошлом году за то же время - 16), сожжено более 19 га (в прошлом 12 га). При этом 27 из 28 пожаров произошло по вине людей.

Владислав Соболев также напомнил, что за нарушения требований пожарной безопасности гражданам грозят штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, а во время особого противопожарного режима - от 10 до 20 тысяч рублей.

Также он сообщил, что в регионе наблюдается тенденция к уменьшению количества ландшафтных пожаров.