Более 500 ТОСов работают в Псковской области

14:25, 15 мая 2023, ПАИ

524 ТОСа действуют в Псковской области. Больше всего — в Дновском и Великолукском районах. Об этом сообщила начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Елена Тимашова рассказала, что конкуренция в конкурсе проектов ТОС возросла. Также она отметила, что в этом году заявилось много библиотек и сельских клубов. По итогам конкурса в этом году в Псковской области будет реализовано 147 проектов.

Елена Тимашова обратила внимание на то, что призовой фонд конкурса постоянно растёт. Также она отметила, что в этом году будут реализованы ещё муниципальные конкурсы.

Она напомнила, что 21 мая будет уже второй раз отмечаться День территориального общественного самоуправления. «Всех активистов мы соберем 22 мая. Они смогут пообщаться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым», — подчеркнула она.