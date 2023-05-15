Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ФОТОФАКТ На Ольгинском мосту в Пскове поплыл асфальт

Асфальт поплыл от жары на Ольгинском мосту в Пскове, передает корреспондент ПАИ. Речь идёт о старом асфальте с половины моста, которую ещё не отремонтировали.

  • Асфальт поплыл на Ольгинском мосту от жары
    Фото: ПАИ
  • Асфальт поплыл на Ольгинском мосту от жары
    Фото: ПАИ
  • Асфальт поплыл на Ольгинском мосту от жары
    Фото: ПАИ

Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие.

Ранее также сообщалось, что движение автомобилей по Троицкому мосту в Пскове закрыли в мае. В качестве объезда определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского. Кроме того, на это время будут открыты все четыре полосы Ольгинского моста. Реконструкция Троицкого моста в Пскове по контракту должна завершиться в июле. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

Клиенты СберСтрахования стали чаще приобретать страховки для бегунов
15 мая 2023

Дожди и до 23 градусов тепла ожидается 16 мая в Псковской области
15 мая 2023

ФОТОФАКТ На Ольгинском мосту в Пскове поплыл асфальт

15 мая 2023

Новый игровой комплекс устанавливают в Детском парке Пскова

15 мая 2023

Продажу алкоголя ограничат в районах Псковской области в конце мая
15 мая 2023

Новые авиамаршруты из Пскова обсуждают с компанией Nordwind
15 мая 2023

Фонтан временно отключат в Великих Луках
15 мая 2023

Псковский рыболов поймал на Великой большого сома

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...