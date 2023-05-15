ФОТОФАКТ На Ольгинском мосту в Пскове поплыл асфальт

15:18, 15 мая 2023, ПАИ

Асфальт поплыл от жары на Ольгинском мосту в Пскове, передает корреспондент ПАИ. Речь идёт о старом асфальте с половины моста, которую ещё не отремонтировали.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие.

Ранее также сообщалось, что движение автомобилей по Троицкому мосту в Пскове закрыли в мае. В качестве объезда определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского. Кроме того, на это время будут открыты все четыре полосы Ольгинского моста. Реконструкция Троицкого моста в Пскове по контракту должна завершиться в июле.