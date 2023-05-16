О развитии ТОС и муниципальных округов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории Псковской области и работу в муниципальных округах обсудили в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) с руководителем управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Еленой Тимашовой.
Для вас мы узнали, что:
- в Псковской области 524 ТОС. А в 2018 году их было всего два;
- «ТОС становятся инструментом не только привлечения денег на свою территорию, но и точкой организации жизни, обратной связи с органами МСУ»;
- лидером по числу ТОС (в соотношении с численностью населения) остаётся Дновский район, лучшая динамика организации новых ТОС — в Пскове;
- «За практику своей работы ни разу не встретила политически настроенных ТОС. Независимо от того, кто во главе ТОС, вопросы, с которыми они приходят к нам или в органы МСУ, — «окажите содействие» или «мы готовы вам помочь». ТОС политически нейтральны»;
- «Такой задачи — формировать из ТОС кадрового резерва — нет. ТОС — это народный контроль, они формируют и определяют первостепенные задачи для муниципальных властей»;
- «Районы стимулирует ТОС к созданию проектов — это дополнительные средства для территории»;
- корреляции между сроком работы ТОС и успешностью заявляемых ими для финансирования проектов нет;
- 22 мая активисты ТОС соберутся в Пскове, где встретятся с руководством региона, а также проведут работу над ошибками по итогам грантового конкурса;
- правительство Псковской области заняло второе место в России по работе с ТОС;
- в регионе продолжается работа по формированию нормативной базы для функционирования органов МСУ. Губернатором Михаилом Ведерниковым поставлена задача сформировать эффективную модель управления муниципальным образованием;
- до конца мая будет представлен модельный проект устава муниципальных округов, эта работа ведётся совместно с Минюстом;
- сформированы типовые положения о работе территориальных отделов, которые будут работать в волостях. Теротделы будут оказывать те услуги, за которыми раньше надо было ездить в районный центр;
- для избранного главы Пустошкинского района Юрия Кравцова переходного периода в работе не было: «Он глубоко погружён в проблематику».
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16 мая 2023
О развитии ТОС и муниципальных округов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное