О развитии ТОС и муниципальных округов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:20, 16 мая 2023, ПАИ

Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории Псковской области и работу в муниципальных округах обсудили в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) с руководителем управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Еленой Тимашовой.

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