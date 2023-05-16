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Общество

О развитии ТОС и муниципальных округов в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) на территории Псковской области и работу в муниципальных округах обсудили в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) с руководителем управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Еленой Тимашовой. 

Для вас мы узнали, что:

  • в Псковской области 524 ТОС. А в 2018 году их было всего два;
  • «ТОС становятся инструментом не только привлечения денег на свою территорию, но и точкой организации жизни, обратной связи с органами МСУ»;
  • лидером по числу ТОС (в соотношении с численностью населения) остаётся Дновский район, лучшая динамика организации новых ТОС — в Пскове;
  • «За практику своей работы ни разу не встретила политически настроенных ТОС. Независимо от того, кто во главе ТОС, вопросы, с которыми они приходят к нам или в органы МСУ, — «окажите содействие» или «мы готовы вам помочь». ТОС политически нейтральны»;
  • «Такой задачи — формировать из ТОС кадрового резерва — нет. ТОС — это народный контроль, они формируют и определяют первостепенные задачи для муниципальных властей»;
  • «Районы стимулирует ТОС к созданию проектов — это дополнительные средства для территории»;
  • корреляции между сроком работы ТОС и успешностью заявляемых ими для финансирования проектов нет;
  • 22 мая активисты ТОС соберутся в Пскове, где встретятся с руководством региона, а также проведут работу над ошибками по итогам грантового конкурса;
  • правительство Псковской области заняло второе место в России по работе с ТОС;
  • в регионе продолжается работа по формированию нормативной базы для функционирования органов МСУ. Губернатором Михаилом Ведерниковым поставлена задача сформировать эффективную модель управления муниципальным образованием;
  • до конца мая будет представлен модельный проект устава муниципальных округов, эта работа ведётся совместно с Минюстом;
  • сформированы типовые положения о работе территориальных отделов, которые будут работать в волостях. Теротделы будут оказывать те услуги, за которыми раньше надо было ездить в районный центр;
  • для избранного главы Пустошкинского района Юрия Кравцова переходного периода в работе не было: «Он глубоко погружён в проблематику».

 

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