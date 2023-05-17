20 мая в Пскове на ремонт закроют вторую часть Ольгинского моста

13:29, 17 мая 2023, ПАИ

20 мая в Пскове на ремонт закроют вторую часть Ольгинского моста, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Сейчас укладка последнего слоя асфальта идёт на Троицком мосту. «Стоит задача сделать это сегодня. Потом нанесут разметку. И в пятницу откроем движение. А в субботу закроем на ремонт вторую половину Ольгинского моста», - уточнил Борис Елкин.

Первая часть ремонта на Ольгинском мосту завершилась ещё 25 апреля. К этому времени рабочие отремонтировали две полосы по направлению из центра на Завеличье. Чтобы не создавать в городе транспортный коллапс, вторую часть моста закрывать не стали, так как одновременно начались заключительные работы по ремонту Троицкого моста.