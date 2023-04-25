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Общество

Ольгинский мост в Пскове полностью открыт для транспорта

Ольгинский мост в Пскове полностью открыт для движения транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Вместо разметки пока водоналивные блоки, поэтому будьте внимательны и осторожны. Вторую половину закроем ориентировочно в середине мая, после того как завершим асфальтирование Троицкого моста», - уточнил Борис Елкин.

Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Троицкому мосту в Пскове закроют в мае. В качестве объезда определены Кузнецкий мост и мост Александра Невского. Кроме того, на это время будут открыты все четыре полосы Ольгинского моста, на котором сейчас обновляют дорожное полотно. Реконструкция Троицкого моста в Пскове по контракту должна завершиться в июле

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Ольгинский мост в Пскове полностью открыт для транспорта

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