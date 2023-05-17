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Культура

Почувствовать себя археологами смогут гости Изборского музея

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 20 мая в Изборске пройдет интерактивная программа «Археологическая песочница». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: музей-заповедник "Изборск"

Участники совершат увлекательное путешествие в таинственный мир древностей, узнают истории археологических исследований Изборска и познакомятся с профессией археолога. 

Археологические исследования будут проходить на импровизированном раскопе, разбитом на квадраты, где каждый участник специальным инструментом извлекает из «грунта» артефакт, очищает его, фиксирует и заполняет «полевой дневник».

Программа пройдёт во внутреннем дворике у выставочного зала на улице Печорской, 37. Начало в 19:00. Чтобы принять участие в «Археологической песочнице», необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (8112) 33-16-17.

В музее напомнили, что 18 мая все желающие смогут бесплатно посетить объекты Изборского музея-заповедника в рамках Международного дня музеев. А 20 мая Изборск примет участие в акции «Ночь музеев», в рамках которой псковичам и гостям региона будет доступно порядка 10 различных мероприятий. 

 

 

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