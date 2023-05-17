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Общество

В необходимости обязательного чипирования собак уверена псковская зоозащитница

В необходимости обязательного чипирования домашних собак уверена руководитель АНЗО «Шанс» Мария Величко. Об этом она заявила на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Мария Величко

Кроме того, зоозащитница отрицательно высказалась относительно законопроекта, наделяющего регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными.

«Если человек не может справиться с собакой, он может отдать в приют. Об этом сейчас говорит закон. А у нас в приюте уже 280 собак. Как мы с ними справимся? Может, для начала подумать о материальной базе под этот закон», - отметила Величко.

«Однозначно нужно чипирование. Уже устала об этом говорить, но пока ничего не меняется. Мы работаем по контракту, почему бы не разместить контракт по чипированию?  Для начала по желанию владельцев, дальше вместе с полицейскими. Давайте работать с теми, кто не идёт в отказ, а потом дальше пойдём», - предложила Мария Величко.

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