Чем удивит «Ночь музеев» в Изборске, рассказала Наталия Дубровская

14:46, 18 мая 2023, ПАИ

Что интересного подготовили для участников акции «Ночь музеев» в музея-заповеднике «Изборск», рассказала директор учреждения Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Так, по ее словам, в рамках всероссийской акции псковичи и гости региона смогут принять участие в археологических раскопках и окунуться в историю Руси.

В программе остались и традиционные мероприятия, главное из которых - акция «Дарю музею». Встреча дарителей и главного хранителя пройдет в выставочном зале Изборского музея-заповедника, отметила Наталия Дубровская.

«Очень полюбилась публике «Родная сказка». Она интересна и детям, и еще больше, может быть, взрослым», - отметила она. В этот раз гостям музея снова расскажут псковские сказки и сказки народов сето, а также интересные истории о народных игрушках.

Полная программа акции «Ночь музеев» в Изборске опубликована здесь.