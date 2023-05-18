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Культура

Чем удивит «Ночь музеев» в Изборске, рассказала Наталия Дубровская

Что интересного подготовили для участников акции «Ночь музеев» в музея-заповеднике «Изборск», рассказала директор учреждения Наталия Дубровская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

Так, по ее словам, в рамках всероссийской акции псковичи и гости региона смогут принять участие в археологических раскопках и окунуться в историю Руси.

В программе остались и традиционные мероприятия, главное из которых - акция «Дарю музею». Встреча дарителей и главного хранителя пройдет в выставочном зале Изборского музея-заповедника, отметила Наталия Дубровская.

«Очень полюбилась публике «Родная сказка». Она интересна и детям, и еще больше, может быть, взрослым», - отметила она. В этот раз гостям музея снова расскажут псковские сказки и сказки народов сето, а также интересные истории о народных игрушках.

Полная программа акции «Ночь музеев» в Изборске опубликована здесь.

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