Продажу алкоголя запретят в Великолукском районе во время выпускных
Запрет на продажу алкоголя введут в Великолукском районе в дни празднования последних звонков и выпускных. Об этом сообщает газета «Наш путь» со ссылкой на администрацию муниципалитета.
В учебных учреждениях района в дни последних звонков - 22, 23 мая и выпускных – 23, 24 июня будет запрещена розничная продажа алкоголя (за исключением предприятий общепита), уточняется в сообщении.
Напомним, что аналогичный запрет установлен в Псковском, Островском и Палкинском районах.
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