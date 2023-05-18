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Общество

Продажу алкоголя запретят в Великолукском районе во время выпускных

Запрет на продажу алкоголя введут в Великолукском районе в дни празднования последних звонков и выпускных. Об этом сообщает газета «Наш путь» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Фото ПАИ

В учебных учреждениях района в дни последних звонков - 22, 23 мая и выпускных – 23, 24 июня будет запрещена розничная продажа алкоголя (за исключением предприятий общепита), уточняется в сообщении.

Напомним, что аналогичный запрет установлен в Псковском, Островском и Палкинском районах

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