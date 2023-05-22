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Общество

Более 30 территорий выберут в рамках голосования за объекты благоустройства в Псковской области

35 из 82 территорий выберут в рамках голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Псковский телеграм Online».

«Мы вышли на финишную прямую в голосовании за объекты благоустройства. Ожидаем всплеска под конец голосования», – отметил Сергей Грахов.

По его словам, активнее всего голосуют жители Пушкиногорского, Усвятского и Куньинского районов. «Наша задача – помочь людям понять, что свой регион надо любить, и голосование – один из способов дать людям возможность принять участие в судьбе своего города, района», – подчеркнул Сергей Грахов.

Он также объяснил, что будет с теми проектами, которые не выиграют в рамках голосования. «До муниципалитета доведена определенная сумма, там уже будут смотреть, как именно распределить. Никто не запрещает выставить ту же территорию, которая, к примеру, в этом году не выиграет, в следующем году», – заключил гость эфира.

Отметим, что в конкурсе проектов благоустройства участвуют все 26 муниципалитетов региона. Проект-победитель будет выбран в каждом из них. Наибольшее число территорий, претендующих на улучшение, представлено в Пскове (14) и Великих Луках (6).

На голосование вынесены как объекты благоустройства – общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоёмов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населённый пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.

Чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект благоустройства, в каждом регионе созданы волонтёрские штабы.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках программы ФКГС продлится до 31 мая.

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