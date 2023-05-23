Старый асфальт сняли дорожники на второй половине Ольгинского моста в Пскове
Работы по ремонту второй половины Ольгинского моста продолжаются. Слой асфальта снят, теперь убирается старая гидроизоляция и подложка, передаёт корреспондент ПАИ.
Ремонт на мосту продолжится до 3 июля.
Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух других полосах.
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