Старый асфальт сняли дорожники на второй половине Ольгинского моста в Пскове

09:40, 23 мая 2023, ПАИ

Работы по ремонту второй половины Ольгинского моста продолжаются. Слой асфальта снят, теперь убирается старая гидроизоляция и подложка, передаёт корреспондент ПАИ.

Ремонт на мосту продолжится до 3 июля.

Напомним, что ремонт Ольгинского моста начался в середине марта. Дорожники сняли слой старого асфальта, демонтировали гидроизоляцию и уложили новое покрытие на двух других полосах.