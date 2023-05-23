Гребцы из Дедовичей завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях

10:36, 23 мая 2023, ПАИ

Гребцы из Дедовичей завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях 48-й Майской регаты среди юношей и девушек до 19 лет, 17 лет, 15 лет, которая проходила в Великом Новгороде с 18 по 22 мая. Об этом рассказал новый директор спортивной школы «Ника» в Пскове Александр Белоус на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, это традиционные и популярные соревнования, в которых участвовало более 500 человек. Школу «Ника» представляли 15 спортсменов, а также команда из Дедовичей. По результатам соревнований спортсмены из посёлка Иван Мутовин, Артём Федоров, Иван Голубев и Максим Матвеев завоевали бронзовые медали, а остальные экипажи заняли четвёртые места.

«У южных регионов была возможность посидеть на воде, поэтому они и заняли почётные места», — подчеркнул Александр Белоус.

Также он добавил, что в июле будет проходить 62-я Большая московская регата, которая является для школы очень ответственным соревнованием.

«Мы планируем вернуть школе статус олимпийского резерва. Был определённый ряд причин, из-за которых мы не смогли удержать этот статус. Сейчас будет вестись работа в этом направлении. У нас есть все предпосылки к октябрю постараться вернуть своё предыдущее русло. Сейчас в академической гребле занимаются два молодых человека, которые находятся на подготовке сборной страны. Эти два спортсмена будут представлять нашу школу на июньских соревнованиях в Москве в «четвёрке» и в «двойке». Мы ждём от них победы. В зависимости от того, какое место они займут на этих соревнованиях, соответственно будут развиваться дальше события. Им присваиваются звания мастеров спорта. Соответственно, школа, имея МС, может обратно вернуть статус олимпийского резерва», — заключил он.

Напомним, что с 22 мая новым директором спортивной школы «Ника» стал Александр Белоус. Экс-директор школы Константин Чижов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ прокомментировал назначение преемника.