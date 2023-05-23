Реставрационные работы в Печорах планируют завершить к 20 августа

13:12, 23 мая 2023, ПАИ

Реставрационные работы планируют завершить в Печорах и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре к 20 августа. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Много находок сделано во время работ в Псково-Печерском монастыре. В Благовещенской церкви между кладкой нашли керамиды. Послание реставраторов из 80-х годов. Каждый день приходится чему-то удивляться», – сказал Денис Василенко.

Он добавил, что недавно у монастыря была открыта булыжная мостовая, которую также будут восстанавливать.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик подчеркнул, что ход работ в Печорах отслеживается еженедельно. «Губернатор держит всё под личным контролем», — заключил гость медиацентра.

Напомним, в этом году празднуется 550-летие Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. На благоустройство Печор к юбилею выделено 2 млрд рублей.