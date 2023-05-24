Псков продолжит участие в программах по переселению из аварийного жилья – Борис Елкин

12:24, 24 мая 2023, ПАИ

Дом, строящийся для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на пересечении улиц Юности и Инженерной, решит проблему тех жителей региона, которые встали в очередь до 2017 года. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Проблема серьёзная. <…> После 2017 года были, конечно, дома, которые признаны аварийными, поэтому мы продолжим участие в программах по переселению из аварийного жилья», — отметил глава города.

Напомним, сейчас в доме ведутся отделочные работы. Объект во время рабочего визита посетил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин. Всего более 1 100 человек расселят из аварийного жилья в Псковской области в 2023 году.