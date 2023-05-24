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Культура

Закрытие филармонического сезона состоится в Пскове 16 июня

Закрытие 79-го филармонического сезона пройдет в Пскове 16 июня в 19:00. В этот день состоится концерт «Струнный разговор», сообщили ПАИ в Псковской областной филармонии.

Фото: Псковская областная филармония

«Это событие станет продолжением концертов, посвященных отдельным группам инструментов симфонического оркестра, – отметили в филармонии. – Эмоциональная палитра концерта будет яркой и разнообразной: испанские страсти от Эдуара Лало, бальзам на душу от Макса Бруха, крылья за спиной от «папаши» Йозефа Гайдна. Струнные – самое многочисленное семейство в любом симфоническом оркестре, в том числе и нашем. Судите сами, в псковском коллективе трудятся: три первые скрипки, четыре вторые скрипки, четыре виолончели, три альта, три контрабаса и арфа. Они создают целую палитру индивидуальных характеров: от нервного надрыва до обволакивающего спокойствия». 

Солистами выступят артисты псковского оркестра: Мария Дорогова (скрипка), Александра Кириллова (альт), Дмитрий Жданов (виолончель) и Роман Романов (контрабас).

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте Псковской областной филармонии.

Напомним, что открытие филармонического сезона состоялось 8 октября прошлого года. Этот сезон проходит под руководством нового художественного руководителя и главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова. 

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