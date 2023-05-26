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Участники ралли «Уралхим Псков - 2023» провели тестовые заезды в Палкинском районе

Порядка 30 экипажей, которые будут участвовать в соревнованиях по ралли «Уралхим Псков - 2023» провели тестовые заезды в Палкинском районе. Об этом рассказал президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

На фото: Олег Мыслевич. Фото ПАИ

По его словам, всё прошло в штатном режиме. Все участники довольны, они смогли настроить свою технику, «попробовать» псковский гравий и подготовиться к старту. 

Также Олег Мыслевич отметил, что сегодня добавился новый формат – квалификация. «Это интересная страничка в истории ралли. За 21 год работы мы впервые организовываем такой формат», – сказал он и отметил, что у гонщиков есть возможность перед соревнованиями пройти квалификацию и по её итогам каждый может выбрать себе стартовую позицию.

«Если раньше стартовая позиция присваивалась комитетом ралли перед гонкой, то «стартовка» ралли «Уралхим Псков - 2023» я думаю, что будет несколько отличаться от тех стартовых номеров, которые сейчас выданы», – заключил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Напомним, что движение транспорта ограничат в Пскове на время проведения третьего этапа чемпионата России и второго этапа Кубка содружества по ралли «Уралхим Псков - 2023», которые пройдут в центре города 27 мая.

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