Открыт набор волонтёров на ралли «Уралхим Псков – 2023»
Волонтёров для помощи в организации специальных участков на ралли «Уралхим Псков – 2023» 27 и 28 мая ищут в Псковской обалсти. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.
Волонтёром может стать любой совершеннолетний желающий. Оплата питания и доставка транспортом до места проведения мероприятий осуществляется за счёт средств организатора. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (981) 350-78-22 (Кристина).
Напомним, 27 мая стартует 3-й этап чемпионата России, 2-й этап Кубка содружества, 1-й по ралли «Уралхим Псков - 2023».
Жителей и гостей города завтра ждёт суперспецучасток, который пройдёт на территории площади Ленина и Октябрьской площади.
Напомним, движение транспорта ограничат в Пскове на время проведения ралли 27 мая. Также изменится движение автобусов.
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