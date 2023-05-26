Открыт набор волонтёров на ралли «Уралхим Псков – 2023»

19:51, 26 мая 2023, ПАИ

Волонтёров для помощи в организации специальных участков на ралли «Уралхим Псков – 2023» 27 и 28 мая ищут в Псковской обалсти. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Волонтёром может стать любой совершеннолетний желающий. Оплата питания и доставка транспортом до места проведения мероприятий осуществляется за счёт средств организатора. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (981) 350-78-22 (Кристина).

Напомним, 27 мая стартует 3-й этап чемпионата России, 2-й этап Кубка содружества, 1-й по ралли «Уралхим Псков - 2023».

Жителей и гостей города завтра ждёт суперспецучасток, который пройдёт на территории площади Ленина и Октябрьской площади.

Напомним, движение транспорта ограничат в Пскове на время проведения ралли 27 мая. Также изменится движение автобусов.