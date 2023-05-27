Стартовал первый день ралли «Уралхим Псков – 2023»

14:22, 27 мая 2023, ПАИ

Первый день ралли «Уралхим Псков – 2023» стартовал в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

В 14:00 началась торжественная церемония представления участников ралли «Уралхим Псков – 2023» на Октябрьской площади Пскова. После церемонии открытия пройдет Кубок княгини Ольги. Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ отметил, что он станет основным и самым ярким событием для раллийного сообщества.

Зрители могут увидеть спортсменов и автомобили, которые припаркованы в предстартовой зоне у главного корпуса ПсковГУ. «И затем в 15:00, если быть совсем точными – в 15:03, стартует первый спортивный автомобиль», - сказал Олег Мыслевич.

Далее участники проследуют в единый парк сервиса у торгового комплекса Fjord Plaza. После этого автомобилисты направятся в Палкинский и Печорский районы.

Ранее сообщалось, что несколько дорог перекроют в Псковской области из-за чемпионата России по ралли.