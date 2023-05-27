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Стартовал первый день ралли «Уралхим Псков – 2023»

Первый день ралли «Уралхим Псков – 2023» стартовал в Пскове, передает корреспондент ПАИ.

Фото: здесь и далее ПАИ

В 14:00 началась торжественная церемония представления участников ралли «Уралхим Псков – 2023» на Октябрьской площади Пскова. После церемонии открытия пройдет Кубок княгини Ольги. Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ отметил, что он станет основным и самым ярким событием для раллийного сообщества.

Зрители могут увидеть спортсменов и автомобили, которые припаркованы в предстартовой зоне у главного корпуса ПсковГУ. «И затем в 15:00, если быть совсем точными – в 15:03, стартует первый спортивный автомобиль», - сказал Олег Мыслевич.

Далее участники проследуют в единый парк сервиса у торгового комплекса Fjord Plaza. После этого автомобилисты направятся в Палкинский и Печорский районы. 

Ранее сообщалось, что несколько дорог перекроют в Псковской области из-за чемпионата России по ралли.

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