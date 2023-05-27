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Общество

Уже более четырёх тысяч человек посетили гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове

Уже более четырёх тысяч человек посетили гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове. Об этом сообщил креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов корреспонденту ПАИ.

Фото: ПАИ

«Тысячи четыре человек уже пришли на фестиваль, а ещё не вечер. Я понимаю в городе много мероприятий. Эти люди курсируют - от ралли, других мероприятии к нам тоже - и наоборот. Наши ожидания оправдались и даже сверхоправдались», - рассказал Дмитрий Волхонов.

Он отметил, что подготовка к фестивалю шла полгода. «Мы понимали, к чему идём», - подчеркнул Дмитрий Волхонов.

Также он напомнил, что эногастрономический фестиваль «Виноград» пройдет в Пскове с 17 июня по 25 июня.

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