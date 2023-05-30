Лента для приёма багажа появится в псковском аэропорту в июле

13:18, 29 мая 2023, ПАИ

Пассажирам в Псковском международном аэропорту в скором времени не придётся самим носить багаж в зону досмотра. Об этом сообщил гендиректор международного аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online».

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«Мои коллеги полетят в Новосибирск, там заберём оборудование и начнём его монтаж. В июле в аэропорту появятся современные стойки регистрации, с лентой приёма багажа, с автоматическими вещами», – пояснил Артём Тарасов.

Добавим, что разрабатывается новый авиамаршрут по направлению Нижний Новгород – Минск – Псков – Минск – Нижний Новгород. Перевозчиком выступит авиакомпания Nordwind Airlines.