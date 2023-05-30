Мультсериал о Пушкине покажут в «Михайловском»

14:29, 29 мая 2023, ПАИ

Уникальные серии анимационного фильма про Пушкина и Михайловское покажут в первый день открытия Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом сообщил директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Так, 2 июня после открытия памятника «Музейщикам Пушкиногорья» состоится выставка из литературного музея Минска «Дзяды» Адама Мицкевича: история души». Далее в Большом зале пройдёт концертная программа «Русские узоры» и будет показан анимационный фильм «Пушкин и Михайловское» – 1 сезон анимационного сериала, серия по 200 секунд каждая.

«Первые 23 серии уже готовы, и мы покажем их публике в рамках вечера. Это шуточные «хроники» пребывания поэта в псковском родовом имении, в так называемой северной ссылке в 1824-1826 годах», – рассказал гость студии.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 2 по 4 июня. С полной программой можно ознакомиться здесь.