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Общество

О реставрации объектов Пушкинского заповедника рассказал Георгий Василевич

Реставрацию каких объектов Пушкинского заповедника осуществят в ближайшее время, рассказал директор учреждения Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото Георгий Василевич. Фото ПАИ

«Весь прошлый год мы готовили документацию для проведения реставрационных работ на территории заповедника. Назову основные объекты [которые будут реставрировать. — ПАИ] после завершения Пушкинского праздника. Во-первых, это выставочный зал и — раньше фондохранилища — «Льняной амбар» времён второй половины XIX века», — отметил Георгий Василевич.

Рабочие произведут замену кровли. Будет сделано удобное выставочное помещение на втором этаже здания. Также сделают капремонт самих стен.

Георгий Василевич также отметил, что запланирована реставрация первого дома Ганнибала. В здании заменят щиповую кровлю, всеограждающие конструкции и грот-беседку — «как в цокольной её части, где она каменная, так и в деревянной — второй ярус».

Также начнётся работа по благоустройству парков, которую, по словам Георгия Василевича, не осуществить в один присест. Работы начнутся с музеев «Тригорское» и «Петровское». В течение 10–12 лет они продолжатся на территории «Михайловского».

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