Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О состоянии дуба «у Лукоморья» в Пушкинских Горах рассказал эксперт

В каком состоянии находятся старинные дубы, расположенные на территории Пушкинского музея-заповедника, рассказал директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото Георгий Василевич. Фото ПАИ

«Тот, который в Михайловском, — самый раскидистый, нарядный. Ему полегче», — отметил Георгий Василевич. Он уточнил, что это связано с тем, что «его не подтаптывают». А во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты к нему не притронулись.

«В Тригорском один из двух дубов на холме, второй менее заметен — вокруг него есть беседка, которая построена по принципу немецких беседок», — сказал гость медиацентра.

Георгий Василевич отметил, что дерево было сильно повреждено и, несмотря на старания сотрудников вылечить дуб в Тригорском, «он менее красивый, чем в Михайловском». Он также заметил, что дуб стоит на учёте в обществе, отслеживающем жизнь и здоровье деревьев.

«Там, где аллея Керн, такая же история: требуется подкормка, лечение», — подчеркнул гость эфира.

Отметим, всего в аллее Керн и зелёной беседке 34 дерева, из них 15 — в возрасте до 250 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 мая 2023

Лучших библиотекарей Печорского района наградили грамотами
30 мая 2023

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса
30 мая 2023

Велосипедисты состязались на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Великих Луках
30 мая 2023

Дорожки и песчаное покрытие обустроят на двух площадках в Пскове
30 мая 2023

Пятиклассники Бежаницкой школы сходили в поход на Богдановский пруд

30 мая 2023

Фасад исторического здания отремонтируют в Печорах

30 мая 2023

Выставка столярных инструментов из музейного фонда представлена в администрации Струг Красных

30 мая 2023

Фирдус Алиев – о Михаиле Ведерникове: Кандидат обладает одним из высочайших рейтингов среди губернаторов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...