О состоянии дуба «у Лукоморья» в Пушкинских Горах рассказал эксперт

18:27, 29 мая 2023, ПАИ

В каком состоянии находятся старинные дубы, расположенные на территории Пушкинского музея-заповедника, рассказал директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Тот, который в Михайловском, — самый раскидистый, нарядный. Ему полегче», — отметил Георгий Василевич. Он уточнил, что это связано с тем, что «его не подтаптывают». А во время Великой Отечественной войны немецкие оккупанты к нему не притронулись.

«В Тригорском один из двух дубов на холме, второй менее заметен — вокруг него есть беседка, которая построена по принципу немецких беседок», — сказал гость медиацентра.

Георгий Василевич отметил, что дерево было сильно повреждено и, несмотря на старания сотрудников вылечить дуб в Тригорском, «он менее красивый, чем в Михайловском». Он также заметил, что дуб стоит на учёте в обществе, отслеживающем жизнь и здоровье деревьев.

«Там, где аллея Керн, такая же история: требуется подкормка, лечение», — подчеркнул гость эфира.

Отметим, всего в аллее Керн и зелёной беседке 34 дерева, из них 15 — в возрасте до 250 лет.