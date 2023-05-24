Борис Елкин призвал псковичей использовать спреи от клещей

17:22, 24 мая 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин призвал жителей быть аккуратными и использовать специальные спреи от клещей, не надеясь только на обработку. Об этом он сказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Обработка парков постоянно проводится, контракты давно разыграны, люди просто стали больше проводить времени на природе», – отметил глава города.

По словам Бориса Елкина, в городе также проводят обработку от борщевика. «По борщевику работаем. <…> В общественных местах травить нельзя, надо аккуратно выкапывать, так как там, где людей много, химическая обработка не всегда возможна», – заключил Борис Елкин.

Ранее псковичам рассказали, как защититься от клещей. Также отметим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений по борьбе с борщевиком.